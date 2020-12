Trinidad Jove

1. Lo que la imaginación de un niño puede hacer con una caja, ¿desde esa observación parte el proyecto?

El proyecto nace desde entender cómo con algo tan simple y noble como una caja de cartón es posible que un niño pueda crear un mundo entero de fantasía. Nació de pasarle una caja a un niño y ver lo extraño que es que no le sea indiferente. Siempre juegan con ella, inventan cosas, la intervienen, y algo que puede ser indescriptible para nosotros, para ellos puede ser algo absolutamente concreto, una caja puede ser un avión, una nave, un platillo volador. Nosotros quisimos rescatar esa imaginación. Valorar lo que es posible extraer de lo simple.

2. ¿De qué manera entrega educación ambiental?

Queremos ser agentes de cambio, educar a las nuevas generaciones, a los adultos del mañana, a que el juguete no se vaya a la basura, sino que se reutilice. Queremos generar consciencia de lo importante de dar una nueva vida a algo en desuso. En Chile se comercializan, anualmente, cerca de 25 millones de juguetes, en su mayoría de plástico o hechos con material no reciclable. Nosotros queremos cambiar eso. Por eso muchos de nuestros juguetes son hechos con cartón 100% reciclado. Cada juguete viene con un diploma que premia a cada niño por promover el reciclaje. Además, en nuestra tienda recibimos juguetes que ya se usaron, que cumplieron su vida útil y, a cambio, entregamos un nuevo juguete hecho con material reciclado de nuestra fábrica.

3. ¿Cómo es el proceso en la fábrica de Magia y Cartón?

Lo primero es hacer un prototipo a mano para testear el producto. Una vez validado se fabrican las matrices con las cuales se hará el proceso de ‘troquelado’ o corte sobre el cartón. En un par de horas se pueden troquelar más de 1.000 unidades. La caja también se diseña y troquela para contener el producto desarmado y darle una bonita presentación. La última etapa es el embalaje, donde se ponen todas las piezas que contienen al juguete dentro de la caja, además del manual y el diploma.

4. ¿Cómo funciona su alianza con Sorepa?

Sorepa, que es la Sociedad Recicladora de Papel y Cartón, nos retira todos nuestros recortes de forma semanal. Son cerca de tres mil kilos que semana a semana entregamos.

5. Se acaban de liberar toneladas y toneladas de cartón en regalos y compras de Navidad, ¿de qué manera ayudan a amortizar ese impacto?

Lo importante es saber que el cartón, a menos que esté sucio con comida, es 100% reciclable y reutilizable; todos los restos de papel y cartón deben ser llevados a un punto limpio.

6. ¿Cuáles serían posibles extensiones o evolución del proyecto?

Esperamos llegar a todos los niños. Tenemos precios muy asequibles, que buscan cumplir este objetivo. También llegar a otros lugares. Comenzamos en Panamá. Como queremos dejar la menor huella de carbón posible, queremos testear el producto y luego comercializarlo a través de alianzas o franquicias. La idea es trabajar con el material de cada lugar. El cartón se puede encontrar en cualquier lado, por lo que queremos contribuir según las necesidades de cada país. En este proceso de expansión estamos, además de Panamá, en conversaciones muy avanzadas con México.

7. ¿Qué es lo que más te enorgullece de haberlo concebido?

Primero, algo que me enorgullece es conseguir que volvamos a sensibilizarnos con el juego, la posibilidad de invitar a reconectarnos con nuestra infancia, generar una instancia con sentido, que te transporta a otro lugar. En segundo lugar, nos enorgullece muchísimo ver lo que hemos construido, una fábrica en la que trabajan siete personas y poder ver cómo crece y contribuye me entrega una enorme satisfacción, ya que no solo es crecimiento, dar trabajo es algo que siempre tengo muy presente. @magiaycarton

Barco de Magia y Cartón.