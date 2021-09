A Alan Taylor le gustaría seguir el ejemplo de Justice League presentar su corte de Thor 2: “Estaba alentando a Zack Snyder cuando él estaba haciendo eso”

¿Podría Marvel Studios lanzar una versión diferente de Thor: The Dark World? Aunque en estos minutos eso parece una posibilidad lejana, Alan Taylor sostiene que le gustaría ver el debut de su propuesta original para la segunda película del dios del trueno.

En el marco de una entrevista con el portal Inverse a propósito de su nueva película, The Many Saints of Newark, Taylor abordó su pasó por el MCU y contó que le gustaría presentar su corte del director de Thor: The Dark World tal y como, en la vereda de Warner Bros, sucedió con Zack Snyder y su edición de Justice League.

“Estaba alentando a Zack Snyder cuando él estaba haciendo eso y pensando, ¿Lo logrará? Esto es asombroso“, comentó Taylor sobre el debut de Zack Snyder’s Justice League. “Creo que todos los directores estaban alentando eso. Me encantaría (presentar su corte de Thor 2), quiero decir. ¿Puedes ceerlo? Me dan los millones de dólares que le dieron (a Snyder) para que vuelva. Sí, no creo que vaya a recibir esa llamada”.

Si bien las circunstancias en que Snyder dejó la dirección de Justice League son diferentes a lo que vivió Taylor con el desarrollo de la segunda película de Thor, el director remarcó que para él también fue un momento complejo.

“Para mí, el proceso no fue divertido. Concentré toda mi atención en hacer una determinada película. Y luego, en el proceso de edición, se tomaron decisiones para cambiarla mucho”, comentó Taylor. “(Kevin Feige) un imperio que dirigir y hay que cambiar las cosas para que encajen en otras cosas”.

“Lo que lamenté fue que la película que se estrenó cambió bastante de una manera en que realmente no pude darle forma. Quiero decir, filmé todo el material que pusimos en la película, pero nos propusimos hacer una película, y luego los puntos principales de la trama se invirtieron en la publicación. No es la forma ideal de trabajar”, sentenció.

De todas maneras, aunque Taylor no quedó conforme con su trabajo en Thor: The Dark World y tampoco cree que su corte de la película podría ver la luz, aparentemente no guardaría rencores con Marvel Studios.

“En primer lugar, tengo un gran respeto por Kevin Feige. Creo que está haciendo algo que nadie más ha hecho antes y que nadie pensó que fuera posible hasta que lo hizo. Ahora, todo el mundo está intentando imitarlo”, señaló el director. “(...) Ellos saben exactamente lo que están haciendo y he visto a otros directores entrar allí y acertar, como Taika Waititi y James Gunn. La diferencia es que esos tipos escribían y dirigían. Creo que es una forma más saludable de adentrarse en el Universo Marvel. Así que fue una experiencia de aprendizaje”.

Y a ustedes ¿les gustaría ver la versión de Thor: The Dark World que había planeado Taylor?