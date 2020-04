A David Lynch no le interesa ver la nueva versión de Duna

Duna es uno de los clásicos más importantes de la ciencia ficción, pues sus bases influenciaron a múltiples otras obras, pero su primera adaptación a la pantalla grande nunca ha sido destacado.

Y su director, David Lynch, en una nueva entrevista con The Hollywood Reporter indicó que tiene “cero interés” en ver lo que será la próxima versión a cargo de Denis Villeneuve (Blade Runner 2049).

Pero su postura no tiene relación con el trabajo que podría concretar Villeneuve, sino que con su propia experiencia a la hora de llevar a la historia de Frank Herbert al cine.

“Tengo cero interés en Duna, porque me partió el corazón. Fue un fallo y no tenía la decisión del corte final. He dicho esta historia mil millones de veces: no es la película que quería hacer”, explicó Lynch. “Hay algunas partes de ella que me gustan mucho, pero fue un fracaso total para mi”, agregó.

En ese escenario, David Lynch recalcó que no tiene ningún interés en ver ninguna otra versión de Duna, por lo que no es algo personal con lo que haga Villeneuve. En el fondo, la experiencia puede ser muy dolorosa.

La versión de Duna dirigida por Lynch fue lanzada en 1984, justo después del éxito comercial y de crítica que el director logró con El Hombre Elefante. Pero a diferencia de esa última obra, la adaptación fue un fracaso.