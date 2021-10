A Quiet Place tendrá su propio videojuego

Si después de ver A Quiet Place Part II quedaron con ganas de seguir explorando el mundo de esta franquicia, este anuncio les interesará.

Durante esta semana se reveló que Saber Interactive, iLLOGIKA y EP1T0ME están trabajando un nuevo videojuego ambientado en el mundo de A Quiet Place.

Este título aún no tiene un nombre oficial, sin embargo, es descrito como un juego que mostrará una “historia no contada de supervivencia en el universo de A Quiet Place”. Es decir, esta no sería una adaptación de las películas dirigidas por John Krasinski y más bien se presentaría como una historia de terror y supervivencia en el mundo donde el silencio es clave.

Si bien la película original de A Quiet Place debutó en 2018 y su secuela llegó durante este año, este nuevo título será el primer videojuego oficial ambientado en el universo A Quiet Place. Algo que desde Sabre Interactive destacaron en el anuncio del proyecto.

“Este primer videojuego oficial ambientado en el aterrador universo A Quiet Place ofrecerá una historia y una jugabilidad originales que capturarán el suspenso, la emoción y el drama por los que es famosa la serie”, señalaron desde Sabre Interactive (vía IGN). “El juego está siendo desarrollado por iLLOGIKA, el estudio con sede en Montreal con talentos veteranos de las franquicias Rainbow Six y Far Cry, y será publicado por Saber Interactive, la compañía de Embracer Group detrás del exitoso juego World War Z y el próximo Evil Dead: The Game.”

El videojuego de A Quiet Place planea presentarse en 2022, pero aún no está claro para qué plataformas estará disponible.