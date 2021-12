Adam McKay aseguró que un aparente error de Don’t Look Up fue a propósito para “conmemorar la extraña experiencia de filmación”

Gracias al streaming se ha hecho habitual que los fanáticos no tarden en identificar errores en las producciones que se estrenan mediante esas plataformas. Así ocurrió con el infame vaso de café en la temporada final de Game of Thornes o el sujeto con jeans en el segundo ciclo de The Mandalorian.

Pero aunque ahora habría sido el turno de Don’t Look Up (No miren arriba), el director de aquella producción quiere que sepan que la aparente equivocación en la edición de la cinta habría sido a propósito.

Para entender esta historia tenemos que remontarnos a un TikTok que fue publicado durante semana pasada y donde el usuario identificado como Ben Köhler indica que en el contexto de una escena protagonizada por los personajes de Jennifer Lawrence y Timothee Chalamet se podía apreciar al equipo de producción de la película con todo y mascarillas.

De acuerdo al video, esto ocurriría en la marca de 1 hora, 28 minutos y 10 segundos de Don’t Look Up (poco después de una nueva mención a Chile) y ustedes mismos lo pueden comprobar al revisar la película en Netflix.

Pero aunque sería fácil catalogar a esta situación como un error, el director de Don’t Look Up , Adam McKay, sostiene que todo habría sido intencional.

“¡Buen ojo! Dejamos esa señal del equipo a propósito para conmemorar la extraña experiencia de filmación”, escribió el director a propósito de un artículo al respecto.

El rodaje de Don’t Look Up se desarrolló en plena pandemia, por lo que evidentemente McKay se refiere a ese contexto, y por ende esto no sería más que un dato curioso de su nueva producción. Pero claro tendremos que esperar para ver si Netflix toma esa consideración y mantiene la película tal y como está ya que previamente otros streamings no tardaron en editar los errores de sus producciones.