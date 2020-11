Un tipo con jeans y polera se coló en el más reciente episodio de The Mandalorian

Un error no pasó desapercibido en el más reciente episodio de The Mandalorian, estrenado este viernes en la plataforma Disney Plus.

A través de Twitter, un usuario presentó “una divertida observación” que pudo concretar como parte del capítulo.

Todo sucede a los 18 minutos con 54 segundos del cuarto episodio de la segunda temporada. Es ahí en donde por un par de segundos se puede ver a un miembro del equipo colándose en una de las tomas.

En medio de la acción, pueden divisar a una persona que viste de jeans y polera, además de tener un reloj terrícola en su muñeca, algo que simplemente no debería aparecer en una galaxia muy, muy lejana.

Vean la siguiente imagen:

¿Lo notan?

Este tipo de errores no son nuevos. Reconocido es el caso de Gladiador, en donde se divisaron relojes y cilindros de gas en medio de la acción situada en la antigua Roma.

Lo mismo pasó enGame of Thrones, en donde se coló un vaso de café que entregó publicidad gratuita a Starbucks.

En ese sentido, tal como sucedió con la serie de HBO, sin duda que Disney+ removerá al sujeto con jeans y polera de The Mandalorian en el corto plazo.