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    Grupo Patio vende a fondo administrado por Invinsa su edificio de oficinas en Apoquindo

    La venta del inmueble ubicado cerca del metro Escuela Militar se valoró en US$ 48 millones.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Edificio Patio Apoquindo

    El Grupo Patio informó esta mañana la venta del edificio de oficinas Patio Apoquindo, en la comuna de Las Condes, cerca del metro Escuela Militar, en US$ 48 millones.

    En un comunicado, la empresa controlada por las familias Lería, Elberg, las hermanas Luksic y Guillermo Harding detalló que la propiedad pertenece a una sociedad donde Grupo Patio es dueña directa e indirectamente del 100% propiedad y fue adquirida por la gestora de fondos alternativos Invinsa.

    En el documento, la firma dijo que la operación se enmarca en su plan estratégico de desarrollo para los próximos años, enfocado en las áreas de negocios en las que tienen ventajas competitivas, como son la comercial (centros comerciales vecinales y outlets) e industrial.

    El gerente general de Grupo Patio, Jaime Munita, dijo que la transacción “es parte de la estrategia que impulsa la compañía de mantener y renovar su cartera, rotando activos y reinvirtiendo en nuevos proyectos que estamos desarrollando”.

    De acuerdo al Brochure de la empresa, la propiedad vendida opera bajo altos estándares de sostenibilidad y cuenta con medición de huella de carbono.

    Según el documento, esto facilita la gestión y reducción de emisiones asociadas a su operación, un manejo eficiente de residuos, asegurando su separación, valorización y trazabilidad en todo el proceso.

    “Su certificación LEED Silver valida estándares internacionales de desempeño ambiental, ofreciendo a sus ocupantes un entorno competitivo, eficiente y alineado con los desafíos actuales del mercado”, afirma.

    Más sobre:Grupo PatioMercado inmobiliario

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