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    Tribunal reprograma para octubre audiencia de preparación de juicio oral de Cathy Barriga

    Inicialmente la instancia estaba programada para el próximo 4 de agosto. Desde la defensa buscaban que se moviera para marzo de 2027.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este miércoles, en el Centro de Justicia de Santiago, se llevó a cabo la audiencia para debatir el cambio de fecha de la audiencia preparación de juicio oral de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

    Aunque la instancia inicialmente estaba programada para el próximo 4 de agosto, el tribunal determinó postergarla hasta el 7 de octubre de 2026, esto pese a que la defensa buscaba que se realizara en marzo de 2027.

    La defensa de Barriga solicitó la modificación de la fecha apuntando al gran volumen de información y evidencia material que deben analizar.

    Según detalló la fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina, “el Ministerio Público se opuso, ya que se ha cumplido a cabalidad toda la obligación por parte de la fiscalía de poner a disposición de las defensas todos los antecedentes de investigación”.

    Es así como mencionó que “finalmente se acogió la solicitud de la Defensoría Penal Pública, pero solo respecto de un plazo acotado de tiempo”, agregando que “cerca de dos meses se amplió el plazo para que la Defensoría Penal Pública tome conocimiento de los antecedentes”.

    La fiscal además abordó el hecho de que esta es la segunda ocasión en que se aplaza la fecha, señalando que “nosotros estamos en este caso siempre promoviendo que la audiencia de juicio oral se realice lo antes posible. Para eso es necesario iniciar con la preparación y esa es la razón por la cual nosotros siempre nos vamos a oponer a cualquier solicitud dilatoria que pretenda señalar la defensa”.

    Finalmente, sostuvo que “en este caso en particular creemos que se resolvió de una manera razonable teniendo en consideración ambas posturas. Sin embargo, creemos que ya después de octubre el plazo parece considerablemente excesivo”.

    Más sobre:Cathy BarrigaFiscalíaMinisterio PúblicoMaipú

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