“Reforzar el trabajo” y establecer un plan de acción: nuevo subsecretario de Prevención del Delito fija prioridades de su gestión

Tras desvincular a Ana Victoria Quintana de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Presidente José Antonio Kast designó al abogado Gonzalo Guerrero Valle como nuevo subsecretario. El nombramiento se da tras la evaluación interna que realizó el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, al arribar a la cartera.

En ese escenario, este miércoles Guerrero sostuvo una reunión de coordinación en La Moneda, tras la cual entregó detalles sobre los lineamientos que tendrá su gestión.

Según explicó, la base de las prioridades están sujetas al Plan Operativo de Seguridad que presentó el martes el ministro Arrau en el Congreso. En concreto, se trata de tres ejes de trabajo: Prevención, Recuperación del Control Territorial y Gestión Institucional.

Al respecto, Guerrero aseguró que desde la Subsecretaría trabajarán “en esos ejes”. “A mí me va a corresponder la prevención, y desde esa perspectiva, la expectativa es reforzar el trabajo que se está realizando en la subsecretaría", sostuvo.

Sumado a ello, explicó que se busca “establecer un plan de acción concreto. Reunirme con los equipos, hoy ya comienza una jornada bastante intensiva de reuniones con los distintos equipos, con las distintas personas que están trabajando", indicó.

El subsecretario también busca conocer “cuál es el estado de avance de los distintos proyectos e iniciativas que el ministro va a seguir presentando el día de hoy”.

En esa línea, aseguró que están "dispuestos a reforzar lo que haya que reforzar y también mantener lo que haya que mantener".

“Hay un trabajo que es institucional, cuestiones que se vienen realizando, evaluaremos cómo lo podemos reforzar, cómo se puede hacer mejor. Aquí hay que poner en marcha de mejor manera un ministerio que recientemente fue creado”, sostuvo.

El subsecretario reconoció que está en un proceso de adaptación a la cartera, por lo que aún debe concretar reuniones y conocer el estado del trabajo que hasta ahora se había ejecutado.

Además, destacó que existe “una larga lista de proyectos de ley que tenemos que trabajar. Y ahí es donde está mi expertise mayor, en la asesoría legislativa“, aseveró.