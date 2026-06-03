Mirosevic carga contra La Moneda y advierte por megarreforma: “Se pierde de lograr un gran acuerdo por la reactivación económica”

“Este gobierno se está farreando la posibilidad de lograr un gran acuerdo por la reactivación económica del país”.

Esa es la conclusión que compartió el senador del Partido Liberal (PL), Vlado Mirosevic, en diálogo con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Presidente José Antonio Kast.

El legislador del Socialismo Democrático cuestionó la celeridad con que se tramitó la iniciativa en la Cámara de Diputados y sostuvo que su expectativa es que en el Senado las mociones sean analizadas con mayor detenimiento.

“Mi expectativa es que sea muy distinto de cómo se tramitó en la Cámara. En la Cámara se tramitó de manera muy rápida, acelerada. Yo no tengo memoria de otra megarreforma de este tipo que haya sido aprobada tan rápido en la Cámara. De partida no tengo memoria de una megarreforma que reúna tantas materias en estos 42 artículos, tantas materias en un solo proyecto de ley”, dijo.

De acuerdo a Mirosevic, en el Senado abunda “un sentimiento, además, bien transversal de que no corresponde que una reforma que tiene tantas consecuencias para Chile, algunos creerán que para bien o para mal, pero que sea aprobada con tanta celeridad. Por lo tanto, yo creo que el Senado nos vamos a tomar nuestro tiempo y espero que haya una disposición de diálogo del gobierno”.

Y luego profundizó: “Tiempo para que haya un acuerdo. Es una oportunidad que no podemos perder. Yo hoy día me declaro frustrado, porque estamos perdiendo una oportunidad de tener un gran acuerdo por el crecimiento y el empleo. Esa posibilidad con la megarreforma y la receta que tiene Quiroz, me parece que nos estamos alejando de esa posibilidad”.

“Lo que yo quiero decir, es que la fórmula de Quiroz es una fórmula muy ochentera, que no se condice con la evidencia y que, la verdad -y eso es lo que a mí me frustra-, pierde el gobierno la oportunidad de haber convocado a un gran acuerdo por el crecimiento y el empleo, que probablemente es lo que hubiese hecho Evelyn Matthei. Evelyn Matthei nos hubiese llamado como oposición y hubiese dicho, convoquemos a los mejores expertos y tengamos un acuerdo nacional. Esto no está ni cerca de ser un acuerdo nacional”, remarcó.

Al ser requerido por el llamado a la unidad de las fuerzas políticas que hizo el Presidente Kast en su Cuenta Pública este lunes, el senador señaló: “Yo por lo menos quiero ver acciones respecto de eso. Es evidente que Chile necesita un pacto por el crecimiento y el empleo. Necesitamos reimpulsar y vamos creciendo al 2% promedio 10 años. Sin embargo, creo que la manera de hacer las cosas, no es la que está teniendo Quiroz, probablemente por falta de expertise política y también por exceso de arrogancia".

En cuanto a la postura de los senadores de oposición, el legislador sostuvo que si el proyecto se mantiene como ingreso a la Cámara Alta van a rechazar la idea de legislar.

“Como está el proyecto hoy día, no vamos a apoyar como oposición. Ayer (martes) tuvimos un almuerzo con todos los partidos de oposición representados en el Senado, con los presidentes de partidos, secretarios generales y los jefes de bancada, y hemos vuelto a confirmar que nosotros no vamos a apoyar la idea de legislar como está el proyecto hoy día”, advirtió.

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