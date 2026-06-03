Alvarado pide “pudor” a la oposición por reparos a proyecto para aumentar endeudamiento

En una nueva vocería desde La Moneda, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, abordó el -pronto- ingreso con suma urgencia de un proyecto de ley para solicitar la autorización de mayor endeudamiento al Congreso, por hasta US$6.200 millones para 2026.

Y es que como era de esperar, dicho anuncio, realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no estuvo exento de críticas provenientes de la oposición y del Partido Nacional Libertario.

Así las cosas, al ser consultado en específico por los reparos opositores, el biministro entregó una dura respuesta.

“Yo le pediría a la oposición que tenga un poquito más de pudor sobre el tema, porque este proyecto de endeudamiento es producto de la gestión y administración anterior , eso es una realidad”, lanzó.

En esa línea, agregó: “Hoy día lo que yo esperaría es que los mismos que fueron parte de un gobierno que dejó la situación fiscal crítica para quienes hoy día debemos gobernar, tengan la colaboración suficiente y necesaria para sacar adelante este proyecto de ley”.

Luego, al ser requerido sobre si este proyecto podría afectar al avance de la megarreforma impulsada por el gobierno, dijo: “Esto obedece a una situación financiera de administraciones anteriores que nos obligan hoy día a recurrir al Parlamento para poder tener la caja suficiente y necesaria para pagar los compromisos que administraciones anteriores asumieron y de los cuales no podemos nosotros desatender. Así que creo que no debería tener ningún impacto, porque la reforma que estamos proponiendo al Congreso tiene precisamente como objetivo generar y sentar las bases para que el país vuelva a crecer”.

Datos bancarios

Por otro lado, la autoridad abordó la desarticulación de una organización ligada al Tren de Aragua en Chile por delitos de lavado de activos y otros mercados ilegales, y la detención de un ejecutivo del Banco Santander.

Consultado sobre a propósito de esta situación, los datos bancarios de los chilenos están seguros, señaló: “Yo creo que en términos generales los datos de los chilenos están debidamente protegidos, pero indudablemente siempre pueden existir estos casos puntuales que espero sigan siendo la excepción y sigan siendo acotados”.