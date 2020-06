Adobe confirma que Flash Player dejará de funcionar a fines de 2020

Adobe finalmente puso fecha de término a Flash Player, y es que aunque desde hace unos años habían anunciado que este sería su último año, ahora se conoce la fecha exacta en que dejará de funcionar, el 31 de diciembre próximo.

En la fecha, último día del año, Adobe pondrá fin a Flash dejando de distribuirlo y actualizarlo, pero hasta la fecha se seguirán realizando actualizaciones de seguridad de forma normal.

A pesar de esto desde la compañía recomiendan el desintalarlo antes de la fecha mencionada, ya que al dejar de contar con actualizaciones puede quedar expuesto a agujeros de seguridad.

Según anunciaron desde la compañía, la razón para dejar de usar Adobe Flash Player, es que HTML5, WebGL y WebAssembly han crecido lo suficiente y son alternativas al contenido Flash. Además, apuntaron que el 2017 cuando se anunció, se puso como límite el 2020 para que los desarrolladores pudieran migrar el contenido.

En cuanto a la navegación esta no se debería ver afectada ya que mientras en Firefox y Edge no están activando el contenido Flash desde hace bastante, en el caso de Chrome, este se puede ejecutar sólo con permiso del usuario. Sumado a esto gran parte de las páginas actuales ya no utilizan Flash, y han optado por otros estándares abiertos.