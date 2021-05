Adult Swim realizará un spin-off de Rick and Morty centrado en The Vindicators

Adult Swim quiere continuar expandiendo al universo de Rick and Morty por lo que durante esta semana la compañía anunció que concretará un spin-off de esa popular apuesta animada.

Este proyecto no será una serie propiamente tal y más bien será un mini spin-off que se extenderá por diez u ocho episodios breves.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, este programa se centrará en The Vindicators, el equipo de superhéroes que se presentó por primera vez durante la tercera temporada de Rick and Morty.

En ese sentido, el spin-off que simplemente se llamará The Vindicators invitará a los fanáticos a responder al “Vindibeacon” y seguir a “Supernova, Vance Maxiumus, Alan Rails, Crocubot y Noob Noob mientras luchan contra el crimen, evitan genocidios y ayudan a Rick y Morty”.

“Estamos encantadas de volver a trabajar en el universo de Rick and Morty, y estos cortos son una oportunidad increíble para explorar lo que sucede después de que los Vindicators salvan (o destruyen) mundos”, dijeron las productoras ejecutivas de The Vindicators, Sarah Carbiener y Erica Rosbe. “Estamos muy emocionadas de mostrar cómo este equipo de superhéroes es bastante disfuncional, ya sea que Rick esté cerca para asesinar a la mitad de ellos o no”.

The Vindicators contará con Rosbe, Carbiener, Dan Harmon y Justin Roiland como productores ejecutivos, y su realización se suma otros proyectos de cortos de Adult Swim que incluyen a spin-offs de Aqua Teen Hunger Force, Robot Chicken y Pretty Face Is Going to Hell.