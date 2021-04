Ahora hay personas que quieren hacer negocio vendiendo tarjetas de vacunación falsas en Estados Unidos

Desde que comenzó la pandemia se han reportado varios casos de personas que han tratado de ganar dinero sacando provecho de manera inapropiada de distintos aspectos de la crisis sanitaria. Así, después de la especulación con el alcohol gel a inicios del año pasado, ahora surgió una nueva tendencia en Estados Unidos.

De acuerdo a The New York Times, desde enero de este año, en plataformas como Etsy, eBay, Facebook y Twitter comenzaron a multiplicarse los vendedores tarjetas de vacunación falsas o robadas.

Desde que arrancó el proceso de vacunación en Estados Unidos, las tarjetas de vacunación se han convertido en una parte clave del plan de inmunización ya que no solo sirven para que las autoridades sigan el avance de esa situación, sino que también han comenzado a ser consideradas por aerolíneas y otras compañías para que las personas puedan viajar o asistir a eventos de una manera un poco más segura.

Pero precisamente esa consideración por parte de algunas empresas ha abierto la puerta a un mercado de compra y venta de tarjetas de vacunación. Algo que además de atentar contra algunas legislaciones estadounidenses, representa un inminente riesgo para la salud de las personas.

Después de todo, desde The New York Times explican que entre los principales interesados en adquirir tarjetas de vacunación falsas o robadas figuran los grupos anti-vacunas. Por supuesto, las personas que adhieren a esos planteamientos no planean vacunarse y por ende estarían buscando conseguir estas tarjetas para poder saltarse las peticiones de algunas compañías.

No obstante, aunque los principales interesados estarían en ese grupo, también habrían personas que estarían tratando de conseguir tarjetas de vacunación falsas para acreditar una primera dosis de la vacuna y así conseguir de manera más sencilla la “segunda” inyección.

“Estamos viendo un gran mercado para estas tarjetas falsas en línea”, dijo Josh Shapiro, fiscal general de Pensilvania. “Esta es una práctica peligrosa que socava la salud pública”.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) ya estarían al tanto de esta práctica y mientras su llamado es a que las personas no compartan fotos de sus tarjetas de vacunación en redes sociales para evitar falsificaciones; eBay, Shopify, Etsy, Facebook y Twitter aseguraron que como la comercialización de esos elementos va contra sus reglas, están trabajando para remover las publicaciones al respecto.