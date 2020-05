Akiva Goldsman dice que su desechada película de Batman vs Superman “era la cosa más oscura que jamás has visto”

Antes de que Warner Bros. estrenara la divisiva versión de Batman vs Superman dirigida por Zack Snyder, el estudio había contemplado otra película que enfrentaba a los héroes más famosos de los cómics de DC.

A comienzos de los 2000, cuando las películas de superhéroes recién comenzaban a pavimentar el camino para la popularidad que ostentan actualmente, Akiva Goldsman, el responsable de las historias de Batman Forever y Batman & Robin, escribió otra versión de Batman vs Superman.

Aquel proyecto, que nunca llegó al cine, pretendía contar con Wolfgang Petersen (Troya) como su director y mientras Jude Law daría vida a Clark Kent/ Superman, Colin Farrell tendría la misión de interpretar a Bruce Wayne/Batman.

Goldsman tomó las riendas del guión para la potencial película luego de que Andrew Kevin Walker (Se7en) escribiera un borrador y decidiera dejar la producción y ahora, en una nueva entrevista con Collider, recordó cuál era su propuesta para la cinta que nunca se materializó.

“Escribí (...) esta versión de Batman v Superman (alrededor del 2001 o 2002) cuando Colin Farrell fue elegido como Batman y Jude Law fue elegido como Superman y Wolfgang Petersen dirigía”, comentó Goldsman. “Estábamos en preparación y era la cosa más oscura que jamás hayas visto”.

Como durante los últimos años hablar de “oscuridad” en las adaptaciones de DC y en general en las producciones de superhéroes se ha convertido en algo común, es precioso detallar a qué se refiere Goldsman con esa afirmación.

Según el propio guionista que ha estado involucrado en otras producciones como Titans y Yo, Robot, el tono de la película sería “oscuro” porque al centro de su premisa estaría un cruel engaño del Joker a Batman.

“(La película) comienza con el funeral de Alfred y Bruce se enamoró y renunció a ser Batman, el Joker mata a su esposa, y luego descubres que todo fue una mentira”, contó Goldsman. “Solo que el amor fue construido por el Joker para romper (a Bruce)”.

Esa propuesta se vuelve un poco más enredada con los comentarios posteriores del guionista donde asegura que la cinta quería capturar la dinámica de aliados de Batman y Superman en los cómics.

"En realidad era World’s Finest de una manera oscura e interesante”, añadió. “Creo que podría haber sido encantador. Por otro lado, ninguna parte de mí está triste porque el Superman de Nic Cage no se hizo. Entonces, supongo que en todo ese período de tiempo, hubo victorias y se evitaron pérdidas”.

De acuerdo al propio Goldsman su Batman vs Superman no se concretó porque “era un momento en el que podías reunir este tipo de historias en forma de guión, pero no podían aterrizar en el mundo. De alguna manera, las expectativas del objeto, ya sea público, corporativo o directivo, no estaban aterrizando del modo que creo que imaginamos cuando lo plasmamos en las página”.

En ese sentido, como el mismo guionista señaló, probablemente nos salvamos de algo que podría haber resultado mal y de todas maneras la película pasó a la posteridad como otra adaptación de los cómics de DC que nunca logró concretarse y cuya historia se ha ido engrosando con el pasar de los años gracias a filtraciones y entrevistas.