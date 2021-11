Al director de Resident Evil: Welcome to Raccoon City le gustaría adaptar Resident Evil 4

Cada vez falta menos para el estreno de Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City, reboot cinematográfico que tendrá la popular saga de Capcom y que intentará seguir de forma un poco más fiel los hechos de los primeros dos juegos. Ante este nuevo inicio, es que el director Johannes Roberts, apuntó que le gustaría adaptar la cuarta entrega al mundo del cine.

En conversación con SFX (vía Vandal), mencionó que “estoy obsesionado con el cuarto juego. Claramente lo veo como parte de la próxima entrega. Hay un montón de historias interesantes y pequeños detalles que hemos introducido en esta película, pero sería impresionante ver su expansión”.

El director, también tuvo palabras para Resident Evil 7 y Village, las dos más recientes entregas que tuvo la saga, y que nos ponen frente a un nuevo protagonista, en una nueva etapa de la franquicia. ““Hay otra parte diferente de Resident Evil con 7 y Village, que es más oscura, un mundo más terrible. Estaría bien ver ese aspecto. Hay conversaciones. Hemos creado personajes icónicos con Chris, Claire, Wesker y Leon. Con suerte será el principio de un nuevo episodio”.

En la ocasión, también se refirió a las adaptaciones de videojuegos en el mundo del cine señalando que “en los últimos años ha cambiado la percepción que se tiene de las adaptaciones de videojuegos y la audiencia que va a verlas”, agregando que “Siempre se ha pensado que los jugadores no iban al cine y que necesitabas atraer a otro público. La idea de esta película es que de miedo, que sea independiente y puedas atraer a un público amplio. Lo interesante es la seriedad con la que hemos tomado la licencia en que se basa”.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, dirigido por Johannes Roberts (47 Meters Down, The Strangers: Prey at Night), tendrá categoría R, porque mostrará “violencia y gore”, además de incluir un lenguaje fuerte.

El filme tiene programado su estreno para el 24 de noviembre en Estados Unidos.