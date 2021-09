Resident Evil: Welcome to Raccoon City tendrá Categoría R por “violencia y gore”

El reinicio cinematográfico de Resident Evil ya tiene calificación y en un movimiento que no debería resultar para nada sorprendente considerando al material de origen, la Motion Picture Association determinó que la cinta que será conocida como Resident Evil: Welcome to Raccoon City tendrá Categoría R.

De acuerdo a lo establecido por la organización encargada de fijar las calificaciones para las películas en Estados Unidos, Resident Evil: Welcome to Raccoon City será Categoría R porque mostrará “violencia y gore” además de incluir un lenguaje fuerte.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City fue dirigida por Johannes Roberts (47 Meters Down, The Strangers: Prey at Night) y aunque ya presentó sus primeras imágenes días atrás, durante esta jornada el sitio Fandango también reveló un nuevo vistazo a su propuesta.

El elenco de esta nueva película de Resident Evil será encabezado por Kaya Scodelario (Crawl) como Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) como Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) como Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) como Albert Wesker, Neal McDonough (Yellowstone) como William Birkin y Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) como Leon S. Kennedy.

En estos minutos el estreno de Resident Evil: Welcome to Raccoon City está planificado para el 24 de noviembre en Estados Unidos.