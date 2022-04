Al guionista de Portal le gustaría trabajar en una tercera entrega de la saga

Esta semana se cumplen 11 años desde el lanzamiento de Portal 2, y a uno de los guionistas del juego le gustaría trabajar en una nueva entrega de la saga. Se trata de Erik Wolpaw, coguionista del juego, quien también trabajó en la primera entrega de la saga, y recientemente formó parte del equipo que desarrollo Half-Life: Alyx.

Sus declaraciones llegan en el marco del podcast Kiwi Talkz, dónde se refirió a su trabajo en Valve, y dónde mencionó que “Tenemos que poner en marcha Portal 3. Este es mi mensaje para... quien sea”.

El guionista actualmente tiene 55 años, y entre bromas señaló que “No me estoy haciendo más joven. Estamos acercándonos al momento en el que (...) literalmente voy a ser demasiado viejo para trabajar en Portal 3, así que simplemente deberíamos ponernos a hacerlo”, a la vez que agregaba que “Me encantaría. Me pondría a trabajar en otro Portal en un segundo. Pero no puedo hacerlo yo solo”.

Finalmente, según menciona Wolpaw, lo más difícil de esto sería convencer a Valve del proyecto, y que pongan a trabajar a cerca de 75 personas en este. Sin embargo, este se muestra confiado en que el juego lograría un éxito, y lograría recaudar dinero. “Conseguiría dinero, pero ¿qué tipo de dinero? ¿Tanto como Counter-Strike: Global Offensive? Probablemente no. Pero dicho esto, quizás no todos los juegos necesitan hacer ese dinero, ya sabes, Gabe, si me estás escuchando...”, apuntó.

Aunque no hay un juego nuevo, este año Portal llegará a la Nintendo Switch con una compilación de amos de ambos juegos.