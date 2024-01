Alan Wake se suma a Dead by Daylight como superviviente

Alan Wake, el protagonista del Game of the Year de 2023, será el próximo personaje en sumarse a Dead by Daylight según anunciaron desde Behaviour Interactive.

De acuerdo a lo dado a conocer el escritor de la saga creada por Remedy Entertainment se sumará al plantel de personajes como superviviente.

Dead by Daylight cuenta con un gran número de colaboraciones, la mayoría de estas con franquicias de terror tanto de cine como del mundo de los videojuegos.

Para esta colaboración es que se han tenido en cuenta a los dos actores que interpretan al personaje, por un lado Ilkka Villi, quien le da su aspecto y Matthew Porretta quien le da la voz.

Este último incluso grabó líneas para el juego y narra el tráiler de la colaboración.

Alan Wake ya se encuentra disponible en Dead by Daylight.