Algunos elementos de la trama de Rangers of the New Republic podrían formar parte de la tercera temporada de The Mandalorian

Pese a que todo apunta a que la propuesta de Rangers of the New Republic no seguirá adelante, algunos elementos que se habían considerado para esa serie podrían aparecer en el marco de la tercera temporada de The Mandalorian.

En el contexto de una entrevista con la revista Empire respecto a The Book of Boba Fett, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, reiteró que el proyecto que fue anunciado como un spin-off de The Mandalorian no está avanzando, pero planteó que algunos de sus elementos podrían llegar a la serie del mando y Grogu

“Nunca habíamos escrito ningún guión ni nada sobre eso. Algo de eso figurará en episodios futuros de Mandalorian, estoy segura”, dijo Kennedy.

Si bien nunca se entregaron muchos detalles sobre la propuesta de Rangers of the New Republic, todo apuntaba a que ese programa se enfocaría en Cara Dune, el personaje de Gina Carano. En ese sentido, la pausa en desarrollo de la serie tras el despido de la actriz no fue sorprendente y podría explicar porque ahora Lucasfilm está apostando por llevar algunas ideas de esa producción a The Mandalorian en lugar de tratar de seguir adelante con el spin-off.

La tercera temporada de The Mandalorian aún no tiene una fecha concreta de estreno.