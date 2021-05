Rangers of the New Republic, una de las nuevas series de Star Wars, ya no estaría en desarrollo activo

A fines del año pasado Disney anunció con bombos y platillos que pretendía seguir expandiendo al universo de Star Wars de la mano de un montón de series que abarcarán desde propuestas centradas en Cassian Andor y Obi-Wan Kenobi hasta spin-offs de The Mandalorian como Ahsoka y Rangers of the New Republic.

Pero aunque la compañía está avanzando con la mayoría de esos proyectos, parece que Rangers of the New Republic no estaría progresando en estos momentos.

En un artículo a propósito del rol de Dave Filoni como Director creativo ejecutivo de Lucasfilm (un cargo que no sería nuevo, pero que comenzó a generar atención en redes sociales durante esta semana), Variety señaló que uno de los proyectos vinculados al productor, “Rangers of the New Republic, no se encuentra actualmente en desarrollo activo”.

El reporte no explica por qué esa iniciativa no está avanzando. No obstante, no hay que especular mucho para dar con una razón posible.

Después de todo, aunque nunca se anunció nada concreto, desde que se presentó a Rangers of the New Republic todo parecía apuntar a que ese programa se enfocaría o tendría como una pieza principal a Cara Dune.

En ese sentido, como el futuro del personaje es poco auspicioso ante el despido de Gina Carano, una sacudida en el desarrollo del programa parece natural considerando que si efectivamente Cara Dune era una de sus piezas centrales, probablemente esta apuesta tendría que reformular su trama.

Pero aunque a raíz de este actualización el futuro de Rangers of the New Republic es un misterio, claramente los fanáticos de Star Wars no tendrán que preocuparse por el flujo de series durante los próximos años ya que, aparte de un nuevo ciclo de The Mandalorian, Lucasfilm y Disney están desarrollando a The Acolyte, Ahsoka, Obi-Wan Kenobi, Andor, Lando y, por supuesto, ahora se está emitiendo a The Bad Batch.