Amazon aprobó la realización de Sayen, una trilogía de acción realizada en Chile

Amazon Studios anunció que llevará a cabo una nueva trilogía de películas realizadas en Chile y que serán conocidas bajo el nombre de Sayen.

En la dirección estará el chileno Alexander Witt, reconocido por su trabajo como director de segunda unidad (generalmente destinada a las secuencias de acción) en producciones como Máxima Velocidad, Twister, Gladiador, Black Hawk Down, The Bourne Identity, Casino Royale, Fast Five y Avengers: Infinity War, entre muchas otras.

En el proyecto participarán Pablo Larraín, Juan de Dios Larraín y Rocío Jadue (Una mujer fantástica, Jackie, Gloria Bell, Neruda) de la productora Fábula.

Según el comunicado, “este thriller de acción sigue el viaje de Sayen, una mujer Mapuche que descubre una peligrosa conspiración liderada por una corporación que está destruyendo las tierras de su familia y acabando con los ecosistemas locales a lo largo de Latinoamérica”.

“Sayen se encargará de llevar el caso ante la justicia y salvar el legado de su familia”, adelanta la descripción de la historia. Por ahora, en Fábula buscan a una protagonista.

“Producir un thriller de acción como Sayen es una tremenda oportunidad de mostrar nuestra cultura, nuestra geografía y nuestros colores. Tomamos el reto con gran responsabilidad, confiados de que representa un nuevo paso para nuestra industria, que está involucrada en todos los niveles de la producción”, dijo Juan de Dios Larraín, CEO de Fábula y productor ejecutivo, según consta en el co

“La película es una carta de amor a Chile, que abarca temas universales, con una mujer protagónica en un género que es mi especialidad, y hacer una trilogía – todas estas razones me llevaron a involucrarme en este proyecto. A nivel personal, fue la idea de regresar a Chile, trabajar con actores chilenos, diseñadores y equipo, así como ver mi país a través de otros ojos”, dijo Alexander Witt, director de Sayen.

Por ahora no hay fecha de lanzamiento contemplada para la primera película de Sayen.