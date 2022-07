Amazon renovó a La Rueda del Tiempo para una tercera temporada

La adaptación de la saga de novelas La Rueda del Tiempo podrá seguir adelante. Durante la Comic-Con de San Diego, la plataforma de streaming Amazon Prime Video reveló que decidió renovar a la serie de fantasía épica para una tercera temporada.

Esta renovación se da de cara al estreno de la segunda temporada, por lo que la decisión del streaming viene a ratificar la buena acogida de audiencia que tuvo la serie tras su estreno en noviembre del año pasado con sus ocho primeros episodios.

La Rueda del Tiempo, desarrollada por el escritor Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Chuck) a partir de las novelas de Robert Jordan, presenta una historia situada en un mundo mágico en donde solo las mujeres pueden usar su poder y una hechicera busca a la reencarnación de un canalizador que podría salvar o destruir al mundo.

Según rescató Deadline, Judkins explicó que la tercera temporada se enfocará en adaptar el libro The Shadow Rising. “Siempre ha sido mi libro favorito de la serie, por lo que poder llevarlo a la televisión y presentarle a nuevas audiencias las historias que me enamoraron de estos libros en primer lugar es un gran honor y algo que he estado trabajando desde que presenté el programa por primera vez hace tantos años”, explicó el showrunner.

El elenco está encabezado por Rosamund Pike, Daniel Henney, Zoë Robins, Madeleine Madden y Fares Fares, entre otros.