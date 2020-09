Among Us alcanza los 1,5 millones de jugadores simultáneos

Among Us, un juego lanzado en 2018, se ha vuelto todo un éxito viral durante la últimas semanas, luego de que varios streamers comenzaran a jugarlo. El éxito del título que se ha expandido hizo que el pasado fin de semana alcanzaran la cifra de 1,5 millones de jugadores simultáneos entre las diferentes plataformas que está disponible.

La información fue dada a conocer por los desarrolladores, Inner Sloth, quienes a través de Twitter señalaron que “¡Los servidores de Among Us se están llenando otra vez! ¡Estamos alcanzando los 1,5 millones de jugadores en línea al mismo tiempo!”.

Dado el número de jugadores que no ha parado de crecer, es que los servidores del juego han estado muy inestables volviendo casi imposible jugar. Ante esto desde la desarrolladora señalaron que “nos estamos acostumbrando poco a poco a las cosas, pero ¡tengan paciencia con nosotros! Pasaremos por esto”.

Among Us es un juego independiente que se encuentra disponible para dispositivos móviles y en Steam. El juego pasó desapercibido, pero ahora ha explotado en popularidad subiendo su número de jugadores de forma constante durante los últimos días.

El título pone a los jugadores en un escenario donde deben cumplir una serie de tareas, pero entre ellos uno recibe el rol de impostor y debe acabarlos sin ser descubierto.