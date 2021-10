Among Us estará disponible en Xbox Game Pass, PS4 y PS5 desde el 14 de diciembre

Innersloth finalmente fijó una fecha para el lanzamiento de Among Us en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

Este jueves y a través de una publicación en su blog los desarrolladores anunciaron que Among Us estará disponible para esas consolas y también llegará al Xbox Game Pass durante el próximo 14 de diciembre.

Si bien el foco del lanzamiento del juego para las consolas de Xbox y PlayStation estará en la versión digital, Innersloth también confirmó que se presentarán copias físicas en tres formatos:

The Crewmate Edition que tendrá un valor de $29,99 dólares y se lanzará en América Latina el 11 de enero de 2022.

The Impostor Edition que tendrá un valor de $49,99 dólares y debutará en el segundo trimestre de 2022 en “varios territorios”.

The Ejected Edition cuyo valor llegará a los $89,99 dólares y también debutará en el segundo trimestre de 2022 en “varios territorios”.

Por supuesto, con esos valores a estas alturas seguramente se están preguntando qué incluyen estas ediciones de Among Us. Bueno, a continuación pueden revisar una imagen con todo lo que contemplará The Ejected Edition.

Among Us estará disponible para Xbox One y Xbox Series X|S, PS4 y PS5 desde este 14 de diciembre.