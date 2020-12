Anakin Skywalker estuvo brevemente contemplado para aparecer en The Last Jedi

Como todo está conectado con todo en Star Wars, y la trilogía más reciente fue elevada en la promoción como el cierre de la saga Skywalker, en varias ocasiones durante los últimos años surgió la expectativa de un grupo no menor de fans que deseó con todas sus ansias ver concretada una aparición de Anakin Skywalker.

Sin embargo, más allá de un guiño de audio que se pudo escuchar en el clímax de Star Wars: The Rise of Skywalker, no hubo presencia alguna de la versión del personaje interpretada por Hayden Christensen. Solo el emblemático casco de Darth Vader estuvo presente.

Pero ahora el director Rian Johnson, al ser consultado por un fan, aseguró que realmente tuvo contemplada una aparición del padre de Luke durante los sucesos del Episodio 8, The Last Jedi.

“[Lo consideré] brevemente para la escena de la quema del árbol, pero la relación de Luke con Vader no era realmente Anakin, lo que me pareció que complicaría las cosas más de lo que ese momento permitía”, explicó.

“Yoda se sintió como el maestro más impactante en ese momento”, agregó el director a través de su cuenta de Twitter.

Aunque Luke Skywalker se relacionó generalmente con la figura maligna en su enfrentamiento con Darth Vader, en el final de El Retorno del Jedi, el héroe de la galaxia removió el casco del sith para ver a su padre a los ojos y despedirlo como Anakin.

Al mismo tiempo, George Lucas, con sus sucesivas ediciones especiales de la trilogía original, incluyó al joven Anakin en los últimos momentos del Episodio 6, por lo que al menos estaba el camino ya hecho para que una aparición de Hayden Christensen fuese posible.

Pero también hay que considerar que dicho retcon en El Retorno del Jedi es visto por no pocos fans como una mala idea, por lo que de seguro la aparición sí o sí habría aumentado la discusión en torno a lo que terminó siendo The Last Jedi.