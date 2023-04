Andy Samberg sería Ben Reilly en Spider-Man: Across The Spider-Verse

En Spider-Man: Across The Spider-Verse los fanáticos y Miles Morales conocerán a varios arácnidos del multiverso que abarcarán desde Spider-Punk, Spider-Woman y Spider-Man 2099 hasta el Spider-Man de India y Scarlet Spider.

Pero mientras Sony ha revelado la identidad de la mayoría de los actores que darán voz a esas variantes, un nuevo rumor señala que nada más ni nada menos Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine, Palm Springs) sería parte del reparto de la cinta.

De acuerdo al sitio One Take News, Samberg sería el encargado de realizar la voz de Ben Reilly/Scarlet Spider en Spider-Man: Across The Spider-Verse.

Ese mismo reporte sostiene que el papel de Ben Reilly en Spider en Spider-Man: Across The Spider-Verse no sería muy grande, pero eventualmente podría incrementar en Beyond The Spider-Verse aunque la aparición del personaje en esa cinta aún no es confirmada.

Spider-Man: Across The Spider-Verse se estrenará en junio.