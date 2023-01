Anthony Hopkins será un emperador en la nueva serie de gladiadores de Roland Emmerich

Mientras Meryl Streep será parte de la tercera temporada de Only Murders in the Building y Harrison Ford protagonizará Shrinking, otro reconocido actor será una de las figuras centrales de Those About To Die, la nueva serie sobre gladiadores dirigida por Roland Emmerich (Día de la Independencia) y escrita por Robert Rodat (Saving Private Ryan).

De acuerdo a Deadline, Anthony Hopkins se sumó al elenco de Those About To Die para interpretar al Emperador Vespasiano en la producción que se rodará en Roma durante marzo de este año.

Those About To Die estará basada en el libro homónimo de Daniel Mannix y explorará la corrupción y el manejo dentro del mundo de los gladiadores en la antigua Roma.

Esta serie será emitida por Peacock, un streaming que aún no está disponible en Latinoamérica.