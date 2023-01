Meryl Streep será parte de la tercera temporada de Only Murders in the Building

Only Murders in the Building sumó a una llamativa integrante a su elenco. Esta semana y mediante un video desde el set de filmaciones se anunció que nada más ni nada menos que Meryl Streep será parte de la tercera temporada de la serie.

El anuncio de la incorporación de Streep al reparto se dio de la mano de un video de Selena Gomez donde tras mostrar a Martin Short y Steve Martin en el set también destacó a Paul Rudd y finalmente cerró con la revelación de Meryl Streep.

Por ahora no hay detalles sobre el papel que Streep encarnará en la serie ni tampoco se sabe en cuántos episodios figurará. No obstante, es preciso recordar que el nuevo misterio de Only Murders in the Building no será en el Arconia y esta vez girará en torno a la muerte del personaje de Paul Rudd en el contexto de una obra.

La tercera temporada de Only Murders in the Building se emitirá mediante Star+ en Latinoamérica en una fecha que aún no es detallada.