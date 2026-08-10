Imágenes sensibles: terremoto de 7,4 sacude a Colombia y captan colapso de varias edificaciones

A las 8.34 de la mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 7,4.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros.

El sismo se sintió a las 07:34 hora local (8:34 hora de Chile) en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país.

El Tiempo, uno de los medios más reputados de Colombia, tildó el episodio como “terremoto” e informó que se sintió en todo el país.