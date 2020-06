Anthony Mackie criticó la falta de diversidad en los equipos de producción de Marvel Studios

Anthony Mackie es el nuevo Capitán América del universo de Marvel Studios y el actor planea aprovechar el poder que le dará ostentar uno de los roles más importantes en ese universo cohesionado para abogar por una mayor inclusión en las producciones de la compañía, o al menos eso es lo que esbozó en una nueva entrevista.

Como parte del segmento “Actors on Actors” de Variety (vía Comicbook Movie), el actor conversó con Daveed Diggs (Snowpiercer) sobre la diversidad en Marvel Studios.

“Cuando sale The Falcon and the Winter Soldier yo soy el protagonista. Cuando sale Snowpiercer, tú eres el protagonista. Tenemos el poder y la capacidad de hacer esas preguntas”, dijo Mackie. “Realmente me molestó haber hecho siete películas de Marvel donde cada productor, cada director, cada doble de acción, cada diseñador de vestuario, cada asistente personal, cada persona era blanca”.

Anthony Mackie debutó como Sam Wilson/Falcon en Captain America: The Winter Soldier y posteriormente continuó apareciendo como el personaje en Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame.

El actor no participó en Black Panther, sin embargo, la película del rey de Wakanda salió a colación en su entrevista porque, a diferencia de la mayoría de las producciones de Marvel Studios, contó con un elenco y un equipo que en su mayoría era negro.

“Pero cuando haces Black Panther tienes un director negro, un productor negro, un diseñador de vestuario negro, un coreógrafo negro”, dijo Mackie. “Y yo digo que eso es más racista que cualquier otra cosa. Porque si sólo puedes contratar a los negros para la película negra, ¿estás diciendo que no son lo suficientemente buenos cuando tienes un reparto mayormente blanco?”

En ese sentido, Mackie explicó que su idea no es que contraten a la gente solo por su raza o género, sino que elijan a las personas más aptas para el trabajo sin importar quienes sean.

“Contraten a la mejor persona para el trabajo, incluso si eso significa que vamos a conseguir a las dos mejores mujeres o que vamos a conseguir a los dos mejores hombres”, dijo el actor.

Anthony Mackie volverá a interpretar a Sam Wilson en The Falcon and The Winter Soldier, una nueva serie de Marvel Studios que todavía pretende presentarse en Disney Plus este año.