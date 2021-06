Anuncian Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, una nueva serie animada basada en Far Cry

Un sorpresivo anuncio llegó de la mano de Netflix y Ubisoft en el marco de la Geeked Week, y es que en el evento fue anunciada Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, una serie basada en el mundo de Blood Dragon, la expansión que tuvo Far Cry 3 y fue lanzada en 2013.

Blood Dragon, situaba a los jugadores en un mundo distópico con una estética futurística, y esta serie animada los trasladará de nuevo a este lugar, de la mano de un nuevo protagonista, y con una estética que rinde constante homenaje a los años 80.

Según fue dado a conocer, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, estará compuesta por seis episodios, y está siendo realizada por Adi Shankar (Castlevania), mientras que el estudio Bobby Pills se encarga de la animación.

Pero este no es el único anuncio relacionado con Far Cry, y es que en la ocasión también se señaló que otra serie basada en esta saga de videojuegos se encuentra en camino, aunque por el momento no se dieron a conocer mayores detalles.