Anuncian Hyrule Warriors: Age of Calamity será precuela de Breath of the Wild

Durante la mañana de e ste martes es que fue dado a conocer Hyrule Warriors: Age of Calamity, una nueva entrega en el mundo de The Legend of Zelda, y que será una precuela de Breath of the Wild.

El juego se desarrollará 100 años antes del exitoso título lanzado en 2017, y según apunta su descripción, “Vean Hyrule 100 años antes del juego Legend of Zelda: Breath of the Wild y experimente los eventos de la Gran Calamidad”, agregando que “obtén más información sobre Zelda, los cuatro campeones, el rey de Hyrule y más a través de escenas dramáticas mientras intentan salvar el reino de Calamity”.

Siguiendo la línea de Hyrule Warriors, el juego pondrá a los diferentes héroes a enfrentar a cientos de enemigos en escenarios 3D, y según se anunció permitirá el juego cooperativo local.

Hyrule Warriors: Age of Calamity llegará el próximo 20 de noviembre a la Nintendo Switch.