Anuncian nueva película de The Seven Deadly Sins

Buenas noticias para todos los seguidores de The Seven Deadly Sins y es que fue anunciada una nueva película animada la cual se estrenará pasados mediados de año en Japón.

Según fue dado a conocer, esta película tendrá por nombre Seven Deadly Sins: Cursed By Light (Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi), y contará con una historia original del creador del manga, Nakaba Suzuki.

Esta nueva película se ubicará luego de los hechos de la última serie que tuvo el anime, que corresponde a The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement. la cual se estreno el pasado 6 de enero, tras ser retrasada producto del coronavirus.

El anime de Seven Deadly Sins, comenzó en octubre de 2014, y actualmente cuenta con varias temporadas, por otro lado, el manga comenzó su publicación en octubre de 2012 en la revista Shonen magazine de Kodansha y culminó en marzo del 2020.