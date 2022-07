Anuncian que Kaguya-sama: Love is War tendrá una película

Bajo el nombre de Kaguya-sama: Love is War - The First Kiss Never Ends será conocida una nueva película basada en la popular serie de anime que adapta al manga de Aka Akasaka.

De acuerdo al anuncio realizado en la revista Newtype, la película adaptará el arco del manga del mismo nombre, enfocándose en la relación entre Kaguya y Miyuki luego de que se dieron su primer beso.

En ese sentido, la película se situará después de la tercera temporada que concluyó su emisión durante el pasado 24 de junio.

Kaguya-sama: Love is War puede ser vista en Latinoamérica a través de la plataforma de Crunchyroll. Una cuarta temporada de la serie ya está confirmada.

Por su parte, se espera que el manga concluya en octubre de este año en Japón.