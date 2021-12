Aquí tienen el primer vistazo a Blue Hawk, el nuevo superhéroe que debutará en la tercera temporada de The Boys

Aunque todavía no se fija una fecha oficial para el regreso de la serie, Amazon Prime Video sigue trabajando a toda máquina en la promoción de la tercera temporada de The Boys.

Así, después de anunciar una nueva serie animada de antología ambientada en el universo de The Boys, esta semana el streaming dio a conocer el primer vistazo a Blue Hawk.

En el contexto de otro video del noticiero de Vought, los encargados de The Boys revelaron el primer vistazo a Blue Hawk, un nuevo superhéroe que será interpretado por Nick Wechsler (It’s Always Sunny in Philadelphia, Dynasty) en el próximo ciclo de la serie.

Por ahora no hay muchos detalles respecto a qué papel tendrá Blue Hawk en la trama de los próximos episodios de The Boys, pero en este video promocional es descrito como un “héroe patriótico” y además se establece que será el rostro de una marca de “productos premium fabricados en Estados Unidos”.

La tercera temporada de The Boys aún no tiene una fecha de estreno.