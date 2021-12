Aquí tienen el primer vistazo a “Return To Hogwarts”, el especial que reunirá al elenco para conmemorar los 20 años de “Harry Potter y la piedra filosofal”

En el contexto de una de las épocas favoritas de los fanáticos para repetirse las películas de Harry Potter, HBO Max dio a conocer el primer vistazo a Return To Hogwarts.

Este video promocional no es un tráiler, sin embargo, tantea lo que ofrecerá este especial que reunirá a varios integrante del elenco de la saga para conmemorar los 20 años de la película que inició todo: Harry Potter y la piedra filosofal.

En ese sentido, aunque Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint no aparecen directamente en el video, esta promoción incluye en pantalla a figuras como Matthew Lewis (Neville Longbottom) y Robbie Coltrane (Hagrid). Todo además de resaltar cartas que evocan a las famosas cartas de Hogwarts y presentar una particular edición de The Daily Prophet.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler para este especial a continuación:

El especial que se llamará Harry Potter: Return To Hogwarts se estrenará el 1 de enero de 2022 mediante HBO Max y contará con la participación de Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, los actores que inmortalizaron a Harry, Ron y Hermione, además de figuras como Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort) y Gary Oldman (Sirius Black). No obstante, la autora de los libros que inspiraron la franquicia, J.K. Rowling, no será parte de esta apuesta.