Aquí tienen otra foto de Army of the Dead, la nueva película de Zack Snyder

La nueva versión de Justice League no es el único lanzamiento que Zack Snyder tiene planificado para este año. Si bien el denominado “Snyder Cut” probablemente es el proyecto más anticipado por los fanáticos del director, durante este 2021 el responsable de Man of Steel también presentará a Army of the Dead, su nueva película de zombies que llegará a través de Netflix.

Army of the Dead girará en torno a un grupo de mercenarios que intentarán concretar un gigantesco robo en Las Vegas. No obstante, el grupo no solo tendrá que enfrentar las complicaciones propias de un atraco de ese tipo y además tendrán que realizar su misión en medio de un brote zombie.

El grupo de mercenarios será liderado por Scott Ward, el personaje de Dave Bautista, quien precisamente aparece junto al personaje de Matthias Schweighöfer en la nueva foto de la película que fue revelada por la revista Empire.

En el pasado Bautista ya había expresado su entusiasmo por Army of the Dead y ahora volvió a reafirmarlo contando que lo nuevo de Zack Snyder es su oportunidad de revancha luego de ser rechazado en The Walking Dead.

“Soy un fanático de los zombies. Intenté estar en Walking Dead durante años. Dije que vendría a interpretar a un zombie gratis, pero me dijeron: ‘¡Eres demasiado grande!’”, contó Bautista.

Army of the Dead planea estrenarse durante este 2021 a través de Netflix.