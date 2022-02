Aquí tienen un nuevo avance y más fotos de Moon Knight

El nuevo tráiler Doctor Strange in the Multiverse of Madness no será lo único que mantendrá ocupados a los fanáticos de Marvel Studios durante este domingo porque en el contexto del Super Bowl, Disney Plus también decidió revelar nuevo contenido de Moon Knight.

Ante todo, como es la tónica de este evento, el streaming de Disney lanzó un nuevo spot de Moon Knight que no solo resalta al villano que será interpretado por Ethan Hawke (quien aparentemente se acercará como una amigo al protagonista) y nos muestra un poco más de Oscar Isaac como Steven Grant, sino que también tantea algunas escenas de acción del vigilante titular.

Por otra parte, Marvel Studios también aprovechó su cuenta de Twitter para revelar varias imágenes nuevas de Moon Knight.

E incluso se lanzó un nuevo póster para el programa.

Moon Knight se estrenará el 30 de marzo mediante Disney Plus.