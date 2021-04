Army of the Dead muestra a sus personajes con nuevos y coloridos pósters individuales

El 21 de mayo se estrena Army of the Dead en Netflix, la nueva película de zombies de Zack Snyder que presentará a una banda de ladrones intentando robar un casino en Las Vegas en medio de una invasión de muertos vivientes.

Es precisamente la clásica estética colorida llena de luces de neón de Las Vegas que caracteriza los nuevos pósters individuales que presentan a los personajes de la película.

Así, la película está encabezada por Dave Bautista, Ella Parnell, Hiroyuki Sanada, Ana de la Reguera, Omari Hardwick, Tig Notaro, Raúl Castillo, Samantha Win, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Garrett Dillahunt y Theo Rossi.

Además de dirigir, Snyder también co escribió la historia junto con Joby Harold (King Arthur: Legend of the Sword) y Shay Hatten (John Wick: Chapter 3 - Parabellum), y además sirvió de director de fotografía.

Pueden ver los nuevos pósters a continuación.