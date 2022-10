Ashoka, Dooku y hasta Yaddle aparecen en el nuevo póster de Star Wars: Tales of the Jedi

Con miras al estreno programado para la última semana de octubre, este miércoles Disney Plus divulgó un nuevo póster para Tales of the Jedi, la próxima producción animada de Star Wars.

Tales of the Jedi es una apuesta de seis episodios que se enfocará en dos líneas narrativas: una protagonizada por el Conde Dooku y otra por Ashoka Tano.

Mientras las historia de Ashoka abordará épocas cómo el minuto en el que dejó a su familia para sumarse. a la Orden Jedi y las Guerras Clon, la narración sobre Dooku profundizará en la juventud del personaje y el camino que lo llevó a convertirse en líder de los Separatistas.

En ese sentido, el nuevo póster no solo retrata a Ashoka y Dooku, sino que también destaca a figuras que influirán en sus respectivos caminos como Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu y hasta Yaddle.

Tales of the Jedi fue ideada por Dave Filoni y se estrenará el 26 de octubre en Disney Plus.