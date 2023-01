Así era la historia de origen para Tess que descartó la serie de The Last of Us

[En esta nota encontrarán spoilers sobre “Infectados”, el segundo episodio de la serie de The Last of Us]

Tess fue uno de los personajes más importantes de los primeros episodios de The Last of Us, pero aunque la contrabandista es una figura que pasó del videojuego original a la televisión aún así no se establecieron muchos pormenores de su vida previa a la catástrofe. Sin embargo, ese no habría sido siempre el plan.

En el contexto de un nuevo episodio del podcast oficial de la serie de The Last of Us los responsables de esa adaptación, Craig Mazin y Neil Druckmann, contaron cómo era la historia de origen para Tess que descartaron para el segundo episodio.

De acuerdo a los creativos, en un minuto consideraron establecer que antes del brote Tess estaba casada y tenía un hijo. Pero su esposo y el niño se habrían contagiado y mientras ella habría tenido que matar a su pareja, el pequeño habría quedado vivo pero encerrado como un infectado.

“Habíamos hablado de algo, lo escribimos pero nunca lo filmamos. Era un poco sobre la historia de origen de Tess y el hecho de que Tess tenía un hijo. Tenía un esposo y tenía un hijo, y fueron infectados, y debía matarlos. Mató a su esposo, pero no pudo matar al hijo”, dijo Mazin.

De acuerdo a Mazin, el hijo de Tess seguiría vivo al momento del desarrollo de los eventos de la serie. “Teóricamente, sigue siendo un Clicker”, dijo el showrunner.

“Teníamos un cold open donde simplemente, donde la cámara se acercaba a una puerta y escuchabas estos golpes provenientes de un sótano y luego había un corte”, agregó Druckmann. “Y luego Tess contaría la historia de cómo ella no pudo matar a su hijo”.

Pero aunque aquello habría añadido una interesante artista a la trama con los Clickers en el episodio y la propia preocupación de Tess por Ellie (que Mazin calificó como el “modo maternal” activado del personaje), finalmente se descartó porque “no encajaba” en el episodio.