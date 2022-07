Así será Kaiburr Crystal, el cóctel de Star Wars que costará 5 mil dólares en un crucero de Disney

Un crucero es una experiencia que suena costosa desde el nombre, sin embargo, en la nueva embarcación de Disney la inversión para abordar la nave sería solo el principio.

Desde la semana pasada Disney comenzó a mostrar al Disney Wish, su nuevo crucero que incluirá elementos de franquicias como Star Wars y Marvel, además de las princesas y personajes como Mickey Mouse y Minnie que usualmente se pueden esperar en las experiencias de la compañía.

Así, mientras en el caso de la saga de los Vengadores lo que llamó la atención fue un guiño a un infame meme de Thanos, respecto a Star Wars las miradas llegaron por algo mucho menos gracioso.

Después de todo, se reveló que en el Disney Wish se vendrá un cóctel de Star Wars que costará $5.000 dólares. Sí, varios millones de pesos por algo para tomar.

Pero ¿qué rayos puede tener un cóctel para costar tanto? Aunque para muchos este siempre será un precio injustificable, ahora tenemos algunas pistas sobre lo que motivó a Disney a cobrar esa exhorbitante cifra por el denominado “Kaiburr Crystal”.

De acuerdo a Arthur’s About Theme Parks, un blog que pudo participar de la presentación del Disney Wish, el “Kaiburr Crystal” incluiría coñac Camus, yuzu, kumquat, un costoso coñac llamado Grand Marnier Quintessence, un poco de bourbon Pappy Van Winkle’s Family Reserve de 23 años y la edición Taylor’s Fladgate Kingsman del Very Old Tawny Port, esos dos últimos tragos avaluados en 6 mil y 3 mil dólares la botella respectivamente.

El “Kaiburr Crystal” se sirve en un camtono, el dispositivo que por años generó especulaciones y memes sobre Willrow Hood en Empire Strikes Back. No obstante, si por alguna razón tienen $5 mil dólares para invertir en ese cóctel, no podrán llevarse el camtono a casa ya que los regalos que se reciben al comprar ese trago solo incluyen a una botella de vino espumoso de Skywalker Vineyards, un plato de metal y las copas para que sirvan esa bebida, una mochila de Star Wars, una botella de agua, decoración del Hyperspace Lounge y un ticket para una visita Skywalker Ranch, un sitio en California que usualmente no está abierto al público.

El “Kaiburr Crystal” solo se servirá en el sector del Hyperspace Lounge del Disney Wish, que tiene un aforo limitado a 50 personas con reservas por lo que aunque estén en el crucero y tengan el dinero para comprar ese cóctel, nada asegura que podrán embriagarse con este costoso cóctel galáctico.

El Disney Wish comenzará a operar el 14 de julio y tendremos que esperar para ver si a este crucero le irá mejor que al Star Wars: Galactic Starcruiser, el hotel ubicado en Star Wars Galaxy’s Edge en Orlando y que no ha gozado de una muy buena reputación con su costosa propuesta.