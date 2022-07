Aspyr habría suspendido indefinidamente el trabajo en el remake de Knights of the Old Republic

El remake de Knights of the Old Republic estaría en peligro. Si bien ni Lucasfilm ni Aspyr se han pronunciado oficialmente al respecto al momento de la redacción de esta nota, un reporte de Bloomberg dice que el trabajo en videojuego estaría suspendido indefinidamente.

De acuerdo a esta información, aunque a fines de junio Aspyr presentó una demo que fue bien recibida por Lucasfilm y Sony, la compañía despidió al director de diseño, Brad Prince, y al director de arte, Jason Minor, durante la semana siguiente.

Ante esos inusuales despidos comenzaron a surgir dudas sobre el futuro del juego y los responsables de Aspyr le habrían indicado al equipo que “que el corte vertical (el otro nombre de la demo) no estaba donde ellos querían que estuviera y que el proyecto sería pausado”.

Por ahora no hay razones oficiales para esa determinación, pero una fuente de Bloomberg dice que los cabecillas de Aspyr habrían apuntado a que la cantidad de dinero y recursos que se invirtieron en la demo harían que el proyecto fuese inviable en su estado actual. Todo mientras también habrían reparos con la fecha de lanzamiento porque aunque habrían ambiciones para presentar este juego en 2022, los desarrolladores sienten que recién podría aspirarse a un debut en 2025.

En ese sentido, Bloomberg dice que el panorama no es muy auspicioso para el futuro del remake de Knights of the Old Republic.