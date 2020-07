Assassin’s Creed Valhalla: Desde asaltos a castillos hasta el regreso de la hoja oculta

Cada vez está más cerca el lanzamiento de Assassin’s Creed Valhalla, la nueva entrega de la popular franquicia de Ubisoft, que situará su nueva aventura de asesinos en la Era Vikinga.

Desde la primera entrega el año 2007, Assassin’s Creed ha recorrido un largo camino, una gran cantidad de plataformas, y una serie de épocas, que en sus últimas entregas llevaron a los jugadores a Egipto y la Antigua Grecia. Con el pasar de los años la saga ha ido evolucionando, sumando nuevos elementos y en ocasiones dejando otros en el pasado.

Sobre esta nueva entrega que llegará a fines del 2020, hablamos con Laurence Letalien, quien trabaja como Assistant Level Design Director en Ubisoft Montreal, y que en el juego se desempeña como Assistant Level Design Director.

Letalien, con anterioridad trabajó en otros juegos de la saga como Assassin’s Creed Revelations, Assassin’s Creed 3, Assassin’s Creed 4: Black Flag, Assassin’s Creed Unity, y Assassin’s Creed Syndicate, además de otros títulos como Far Cry New Dawn y For Honor.

¿Cuánto tiempo lleva el juego en desarrollo?

Llevamos trabajando por unos años, alrededor de tres años y yo llevo trabajando en el juego alrededor de dos años.

¿Por qué situarlo en la Era Vikinga? ¿Cómo nació esta idea?

La Era Vikinga es una momento super importante de la historia, es una era realmente interesante para nosotros. La era oscura de Inglaterra,. hemos visto un montón de shows de televisión de Vikingos, es super popular y para nosotros era realmente importante poder entrar en esta fantasía , ser capaces de jugar en la Era Vikinga, y poder llevarlos a este periodo de tiempo.

Uno de los temas más hablados del juego es el tamaño del mapa ¿Qué tan grande es?

Puedes esperar que el mapa sea bastante grande, comparado con otros juegos no estarás decepcionado. Hasta el momento jugamos la mayoría de nuestro juego en Inglaterra, así que vamos por un montón de territorios, así que el mapa es bastante grande.

¿Qué tan diversos serán los entornos que tendrá el mapa?

pasamos un tiempo en Noruega, y un tiempo en Inglaterra, y tenemos diferentes territorios cada uno tiene su propio aspecto. Cada vez que llegues a un cierto territorio, verás las diferencias entre cada uno de ellos y te llevarán a una historia propia. Así que te embarcarás en cada territorio en una especie de historia y verás los diferentes aspectos de estos. Así que tenemos bastos espacios con planicies, pero también tenemos altas montañas con castillos y cosas por ese estilo.

Con el avanzar de la franquicia, cada vez se han ido agregando más elementos RPG, ¿Esto continúa en Assassin’s Creed: Valhalla?

Sí, Assassin’s Creed Valhalla es un juego de Acción/RPG, nos inclinamos hacia el lado RPG, lo que tenemos que es nuevo es las nuevas armas y las cosas que puedes recoger son únicas en Valhalla. Además, el ángulo RPG que realmente nos enfocamos en Valhalla, es el hecho de que puedes elegir diferentes opciones, y que puedes ir en diferentes direcciones como jugador, eso dictará el modo en que avanzarás a través de este mundo.

En Assassin’s Creed Odyssey quedó en el pasado la hoja oculta de asesino, un elemento tradicional de la franquicia. Esta regresa en Valhalla, ¿Que elementos clásicos se incluyen? ¿Quedó algo en el pasado?

Definitivamente trajimos de regreso todos los elementos de Assassin’s Creed, el sigilo, la hoja oculta de asesino regresó, también puedes ponerte tu capucha en ciertas áreas, así que nos centramos un montón en el sigilo, lo que es algo que realmente queríamos traer de regreso en Assassin’s Creed Valhalla, así que pusimos el foco en eso. Y también tuvimos en cuenta de Assassin’s Creed 1 y 2, la forma en que construimos este mundo , como construimos las misiones, para intentar dar un homenaje en la misión de Assassin’s Creed Valhalla.

El sigilo es algo que ha perdido relevancia con las últimas entregas, ¿Que tan potenciado regresa en el título?

Creo que la franquicia de Assassin’s Creed primero fue construida sobre el sigilo, es realmente importante para nosotros porque sabemos que a los jugadores les gusta, y para nosotros construir el mundo y construir las misiones, fue realmente importante tener ambas oportunidades. Puedes ir y jugar las misiones por completo en sigilo y tienes todas las habilidades y oportunidades para jugar por completo en sigilo o de lanzarse y pelear como un vikingo.

¿Cómo se ha mejorado el combate? ¿Qué nuevas características presenta?

El combate es diferente, probablemente no soy la persona más correcta para hablar de este pero es de la Era Vikinga, por lo que es definitivamente crudo y, sabes, sientes el impacto cuando golpeas a alguien, cuando asesinas a alguien. Hay nuevos movimientos obviamente, nuevas formas, nuevas habilidades de acabar con tus enemigos o de manejarlos. Pero sé que también hay nuevos arquetipos y formas en que los enemigos pelean contigo.

¿Qué tan largo será el juego?

Creo poner un estimado es un tanto difícil pero es un juego bastante largo, la historia se extiende bastante, pero también hay un montón de cosas por hacer. Están los arcos argumentales principales que puedes jugar pero también hay actividades extras, un montón de cosas que llamamos ‘World-Events’, un montón de otras cosas, será justamente un juego bastante largo, y sólo como un ejemplo, digamos que uno de los arcos que tenemos en la demo, del que verán más información en Ubisoft Forward, tardas alrededor de 3-4 horas en completar todo.

En Assassin’s Creed Valhalla, regresa la característica de tener una base, desde donde realizaremos las misiones...

Sí, los llamamos los asentamientos, es como nuestra base principal, la meta es realmente siempre comenzar de ahí, tendrás un mapa donde tienes los territorios a los que puedes ir y puedes aceptar a dónde quieres ir desde el asentamiento, Juegas tu viaje con Eivor, y luego regresas cuando hayas terminado el arco, y avanzas desde ahí. Así que siempre regresas y también está unido a actividades que puedes hacer en el mundo, es decir si completas una raid o un asalto, donde tomas recompensas, tu podrás llevarlos a tu asentamiento y mejorarlo con estas recompensas.

¿Cuáles son las principales atracciones de Assassin’s Creed Valhalla?

Las principales atracciones, pro supuesto la fantasía vikinga, realmente dimos lo mejor de nosotros para que los jugadores sientan que están jugando durante la Era Vikinga, durante la invasión a Inglaterra, así que eso definitivamente será realmente realmente interesante, y hay dos ejemplos que te di, que habrán asaltos en el juego, que podrás asaltar castillos con tu grupo y tienes que acabar con los enemigos en el camino, tienes que romper barreras, hay un montón de recompensas en el camino, pero definitivamente se sentirá como el modo que pensamos que los vikingos se comportaban, como vivían para sobrevivir en ese tiempo, creo que es el principal foco de Assassin’s Creed Valhalla.

¿Hay planes para después del lanzamiento, DLC o elementos similares?

No hay nada de lo que pueda hablar por el momento.