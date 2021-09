Astérix y Obélix tendrán tres videojuegos nuevos en los próximos cinco años

El próximo videojuego de Astérix y Obélix será lanzado este 25 de noviembre para varias plataformas, pero para fortuna de los fanáticos de esos personajes, las aventuras de este dúo no terminarán allí y Microids anunció que ya tiene planes para varios títulos basados en esas figuras del cómic.

Correctamente durante esta semana la compañía francesa de videojuegos reveló que planea lanzar al menos tres videojuegos de Astérix y Obélix durante los próximos cinco años. Es decir, Asterix & Obelix: Slap Them All solo será el principio de esta nueva tanda de entregas.

Por ahora no hay muchos detalles sobre los tres nuevos videojuegos de estos personajes, por lo que solo queda esperar por el debut de Asterix & Obelix: Slap Them All para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch este 25 de noviembre.