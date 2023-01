Avatar 2 descartó la idea de una batalla espacial

En la versión que conocemos actualmente Avatar: The Way of Water la mayoría de la acción se desarrolla en el océano. Sin embargo, un plan preliminar para la cinta contemplaba un entrono distinto.

En una reciente entrevista con EW uno de los guionistas de Avatar: The Way of Water, Rick Jaffa, reveló que en una de las propuestas iniciales para la secuela de Avatar se consideró realizar una batalla espacial.

“Había una idea de una batalla espacial con os Na’vi”, dijo Jaffa. “Esa idea tuvo mucha tracción y hablamos mucho al respecto. Sin embargo, estábamos luchando: ¿Cómo funcionaría eso con la historia que estamos contando? Jim dijo: ‘Bueno, dame algunas semanas’. Se fue y escribió un guión completo. Y, por cierto, era un guión brillante”.

No obstante, la idea no prosperó y con el resto de la propuesta inicial para Avatar 2 fue rechazada. “Al final del día, se descartó todo el guión porque simplemente no funcionaba con la historia que estábamos contando”, añadió Jaffa.

Pese a que para bien o para mal esa batalla espacial no se plasmó en la pantalla grande, EW destaca que algunas ideas que estaban en el guión descartado para Avatar 2 salieron a la luz con el cómic Avatar: The High Ground y muchas otras simplemente quedaron en el olvido como parte del proceso creativo.