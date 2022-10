Avatar se convirtió en la primera película que ha recaudado más de $2.9 mil millones de dólares

A la espera del estreno de Avatar: The Way of Water, la primera entraga de la saga ideada por James Cameron sigue logrando hitos de recaudación.

Pese a que este nuevo reestreno de Avatar (2009) arrancó con la película firme en su puesto de la cinta más taquillera de todos los tiempos, la disposición del público a regresar al mundo de Pandora ha impulsado su recaudación permitiendo que aquella obra de Cameron sigua haciendo historia en materia de recaudación.

Así, durante el fin de semana recién pasado, Avatar sumó $18 millones de dólares en Estados Unidos y $39 millones de dólares a nivel internacional llegando una recaudación total de $2,905 mil millones de dólares.

Por supuesto, Avatar es la primera película en la historia que ha conseguido recaudar esa cifra de dinero y evidentemente todo es debido al interés que generó en su debut original en 2009 y el buen desempeño que ha logrado en sus reestrenos posteriores que incluyen al relanzamiento en China que le permitió recobrar su primer puesto en la taquilla histórica que brevemente le arrebató Avengers: Endgame.

Pero aunque esta recuadación de Avatar puede parecer un augurio positivo para su esperada secuela, no hay que dar nada por sentado y así lo tiene claro el propio James Cameron.

“Estaba un poco preocupado por haber estirado demasiado la cuerda, en nuestro mundo moderno y acelerado, con ‘Avatar 2′ llegando 12 años después. Justo hasta que lanzamos el avance y obtuvimos 148 millones de visitas en 24 horas. Está ese principio que apenas se ve pero que se pregunta: ‘Wow, no hemos visto eso en mucho tiempo, pero recuerdo lo genial que era en ese entonces’. ¿Eso juega a nuestro favor? No sé. Supongo que lo vamos a averiguar”, dijo el director tiempo atrás.

Avatar: The Way of Water llegará a los cines en diciembre.