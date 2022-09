James Cameron sintió preocupación por la prolongada espera entre Avatar y Avatar: The Way of Water

Cuando Avatar: The Way of Water finalmente llegue a los cines en diciembre de este año, los fanáticos tendrán la oportunidad de volver a Pandora a más de diez años del estreno de la película original. Algo particularmente inusual para las grandes franquicias que durante los últimos años se han dedicado a presentar sus secuelas lo más rápido posible.

Pero aunque existen antecedentes de cintas que han lanzado sus secuelas varios años después y han conseguido una buena recepción (solo este año vimos el éxito de Top Gun: Maverick), James Cameron admitió que tuvo dudas a raíz de la prolongada espera entre Avatar y Avatar: The Way of Water.

Durante una conversación con The New York Times el director fue consultado sobre si sentía preocupación porque que el tiempo entre la entrega original y la secuela de Avatar podría provocar que el público pierda su conexión con la historia.

“Creo que podría haber hecho una secuela dos años después y fracasar porque la gente no se relacionaba con los personajes o la dirección de la película”, respondió el director. “Mi experiencia personal es la siguiente: hice una secuela llamada ‘Aliens’, siete años después de la primera película. Fue muy bien recibida. Hice una secuela llamada ‘Terminator 2′, siete años después de la primera película. Tuvo una mayor magnitud, en ingresos, que la primera película”.

“Estaba un poco preocupado por haber estirado demasiado la cuerda, en nuestro mundo moderno y acelerado, con ‘Avatar 2′ llegando 12 años después. Justo hasta que lanzamos el avance y obtuvimos 148 millones de visitas en 24 horas. Está ese principio que apenas se ve pero que se pregunta: ‘Wow, no hemos visto eso en mucho tiempo, pero recuerdo lo genial que era en ese entonces’. ¿Eso juega a nuestro favor? No sé. Supongo que lo vamos a averiguar”, añadió.

Aunque la mayoría de las películas enmarcadas en una franquicia enfrentan una presión para tener un buen desempeño en taquilla, Avatar 2 tiene una vara aún más alta a la que aspirar ya que la entrega original de 2009 es la cinta con mayor recaudación a nivel mundial de la historia. Todo mientras que el plan actual de 20th Century consiste en realizar más películas de Avatar que se estrenarán año por medio después de esta entrega.

Pero por ahora solo queda esperar a que Avatar: The Way of Water llegue a los cines este mes de diciembre.