¿Avengers: Secret Wars y Avengers: The Kang Dynasty? Patentes en la Unión Europea podría adelantar los nuevos proyectos de Marvel Studios

Solo falatan algunas horas para que Marvel Studios realice su esperada presentación en le Comic-Con de San Diego, pero aunque los reportes sostienen que la compañía guardará la mayoría de sus cartas para el evento D23 que Disney desarrollará en septiembre, las expectativas entre los fanáticos siguen creciendo y ahora un nuevo rumor podría potenciar aún más esas ilusiones.

Después de todo, durante este viernes usuarios del subreddit Leaks and Rumours descubrieron que se llenaron varias solicitudes para patentes en ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y aquellas inscripciones podrían detallar el nombre de varios proyectos a futuro de Marvel Studios.

Concretamente estas solicitudes se llenaron este 22 de julio por una compañía denominada Mitscherlich y en cuyo perfil aparecen patentes para otras propiedades de Marvel e incluso Pixar.

Si bien por ahora no hay que tomar nada de esto como algo más que un rumor, las patentes incluyen nombres como:

Avengers: Secret Wars

Avengers: The Kang Dynasty

Captain America: New World Order

Multiverse Saga

Thunderbolts

Mientras es evidente que Captain America: New World Order podría corresponder a Capitán América 4, la primera cinta de Sam Wilson como el Centinela de la Libertad que será comandada por Julius Onah, Thunderbolts simplemente sería el nombre sobre el anticipado proyecto de ese equipo que será dirigido por Jake Schreier. Pero claro lo más llamativo son Avengers: Secret Wars, otra película de los Vengadores que finalmente llevaría a la pantalla a esa historia de los cómics de Marvel y Avengers: The Kang Dynasty, una película que podría seguir la historia con Kang que arrancó en la primera temporada de Loki y se seguirá explorando en Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Todo mientras que Multiverse Saga es un concepto mucho más curioso y perfectamente podría ser la denominación para la gran historia que se elaborará desde la Fase 4, Tal y como desde las Fases 1 a la 3 fue la Saga del Infinito. Pero por ahora eso es solo una especulación.

Recuerden que nada de esto está confirmado y, aunque calzaría con la promesa de Kevin Feige sobre una pronta claridad para el futuro del MCU, mientras esta información sigue en el terreno de los rumores solo queda esperar a que Marvel Studios realice su panel en al Comic-Con de San Diego este 23 de julio y se presente en la D23 Expo el 10 de septiembre.